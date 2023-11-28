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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 643-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 28 ноября

Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в зону боевых действий на территории Украины готовы 3 тыс. чеченских бойцов. На границе РФ и Грузии застряли 16 бывших украинских заключенных, пишет Paper Kartuli. Страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия пересмотрела план увеличения бюджета блока на 2024-2027 годы и сократила его на €13 млрд, пишет Politico. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. США демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России и организацию внутрироссийской смуты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

9:40. Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что на Украине США «повторно наступят на вьетнамские, афганские грабли», сообщает ТАСС.

9:10. Финляндия наказывает своих граждан, закрывая границу с Россией, считает спикер Володин.

8:54. Стадион Helsinki Hall в Финляндии могут экспроприировать в рамках новых санкций против РФ, сообщает STT.

8:47. Министр инфраструктуры и строительства Польши попросил Украину отменить регистрацию в электронной очереди грузовиков, которые возвращаются с Украины на территорию Евросоюза пустыми, как минимум на двух пограничных пунктах, пишет PAP.

8:35. Страны ЕС хотят, чтобы Еврокомиссия пересмотрела план увеличения бюджета блока на 2024-2027 годы и сократила его на €13 млрд, пишет Politico.

8:33. С начала ноября в Грузию через границу с Россией не пускают 16 человек, которые были заключенными на Украине, сообщает издание Paper Kartuli со ссылкой на волонтерское движение, оказывающее помощь украинским беженцам Volunteers Tbilisi. Сейчас они живут в нейтральной зоне на КПП «Дарьяли».

8:31. Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в зону боевых действий на территории Украины готовы 3 тыс. чеченских бойцов.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 642-й

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