ВСУ готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев считает, что конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части страны. Он сказал телеканалу ABC News, что это может произойти, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников».

«Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и готовим наши силы»,— сказал господин Наев.

Текущую стадию конфликта украинский генерал-лейтенант описал как «войну ресурсов». По его мнению, сокращение помощи от партнеров «действительно ударит по обороноспособности» Украины. «Но мы будем бороться тем, что имеем»,— добавил господин Наев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Президент Владимир Зеленский отказался считать ситуацию патовой. На этом фоне возобновились дискуссии насчет необходимости переговоров с Россией. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что все политическое и военное руководство Украины выступает за продолжение боевых действий с Россией из-за плохой переговорной позиции. По его мнению, любые договоренности с Россией нужно выносить на референдум.

О ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».

Леонид Уварчев