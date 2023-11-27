История скифского золота

О ценности экспонатов и подробностях многолетнего спора — в справке «Ъ».

Как скифское золото попало в Нидерланды

В феврале 2014 года в нидерландском Музее Алларда Пирсона открылась выставка скифского золота «Крым — золотой остров в Черном море». На ней были представлены археологические находки, сделанные в Крыму. Экспозиция датирована периодом от греческой колонизации полуострова (VI век до н. э.) до раннего Средневековья (VI–VII вв.). Всего было представлено более 580 артефактов (свыше 2 тыс. предметов). Наиболее ценными экспонатами считаются двустороннее скульптурное изображение змееногой богини скифов, шатровое навершие в виде грифона, декорированные элементы конской упряжи и др.

Помимо золотых украшений на выставку были отправлены китайские лаковые шкатулки, которые сохранились, пролежав в земле 2 тыс. лет. Сенсационные находки впервые доказали, что Китай торговал с Римской империей, а Крым находился на торговом пути между Востоком и Западом. Экспонаты предоставили четыре крымских музея (тогда Крым входил в состав Украины как автономная республика), а также Музей исторических драгоценностей Украины в Киеве. Выставка в Нидерландах должна была завершиться в мае 2014 года, а до июня экспонаты планировалось вернуть в Крым и в Киев.

Что изменилось после 2014 года

После госпереворота на Украине в феврале и перехода Крыма в российскую юрисдикцию в марте возникла юридическая коллизия по вопросу принадлежности экспонатов. Свои права на них заявили Россия и Украина. В августе 2014 года руководство Музея Алларда Пирсона объявило, что не вернет экспонаты ни крымским музеям, ни Киеву до разрешения юридического спора. Только 19 предметов из коллекции были возвращены в киевский музей, остальные артефакты остались в хранилище в Амстердаме.

Судебные процессы

В 2016-м окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине. В 2017 году крымские музеи опротестовали решение окружного суда в апелляционном суде, позже представив в суд дополнительные сведения о праве собственности. В 2019-м Украина заявила отвод судье апелляционного суда Амстердама Дуко Оранье в связи с обстоятельствами, «которые могут свидетельствовать о его предвзятости». Несмотря на то что суд не нашел доказательств его заинтересованности в деле, через год Оранье сменил Джерард Левин.

Впоследствии суд неоднократно переносил рассмотрение дела. В апреле 2021 года слушания возобновились, 26 октября суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Киеву «до стабилизации ситуации в Крыму». 22 ноября 2023 года Министерство культуры Украины сообщило, что Нидерланды передадут скифское золото Киеву в ближайшее время. 27 ноября стало известно, что ценности прибыли в Киев, местная таможня приступила к таможенному оформлению коллекции.