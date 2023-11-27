Столтенберг перед встречей министров стран НАТО указал на опасность недооценки РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе сказал, что нельзя недооценивать Россию. Свои слова он объяснил тем, что у Украины отсутствует прогресс на линии фронта, несмотря на военную поддержку со стороны военно-политического блока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Их индустрия переведена в военный режим, они способны снабжать армию боеприпасами и техникой»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Йенс Столтенберг, как указано в сообщении на сайте НАТО, сказал, что в сравнении с альянсом в целом РФ «слабее в политическом, экономическом и военном отношении». Он напомнил, что в ноябре Германия и Нидерланды пообещали выделить Киеву €10 млрд, а Румыния открыла центр подготовки украинских пилотов к управлению F-16. Союзники, по его словам, согласны с тем, что Украина войдет в состав альянса.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».