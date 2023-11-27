Депутат от «Слуги народа» Безуглая призвала к отставке главкома ВСУ Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая (пропрезидентская фракция «Слуга народа») заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку. По ее словам, господин Залужный не представил план «замысла на 2024 год» во время «непубличной дискуссии» с военными. В офисе президента раскритиковали депутата.

«Да, главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц»,— написала госпожа Безуглая в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский осудил депутата. По его мнению, ее пребывание в комитете Рады по вопросам нацбезопасности и обороны «может угрожать национальной безопасности Украины» (цитата по изданию «Страна.ua).

Валерий Залужный ранее заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Президент Владимир Зеленский отказался считать ситуацию патовой. В украинских СМИ на этом фоне распространялась информация о конфликте между офисом президента Украины и военным руководством страны. Однако стороны это отрицали.

О ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».

Леонид Уварчев