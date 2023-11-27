Сенат США может рассмотреть запрос на помощь Украине и Израилю 4 декабря

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер намерен провести голосование по запросу Белого дома о дополнительном финансировании на $106 млрд 4 декабря. Речь идет о выделении средств на помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на укрепление южной границы США. О планах по голосованию говорится в письме господина Шумера однопартийцам, выдержки из которого приводит Politico.

«Для того, чтобы выработать приемлемое, реалистичное соглашение, которое поддержали бы обе стороны, нам необходимо двухпартийное сотрудничество и компромисс»,— говорится в письме. Лидер большинства отметил, что в ближайшее время в Сенате пройдет закрытый брифинг по Украине. В нем могут принять участие все сенаторы. Господин Шумер считает, что принятие законопроекта является «одной из наиболее важных задач».

Белый дом в октябре запросил у Конгресса $106 млрд дополнительного финансирования, $61 млрд из них предлагается направить на помощь Украине. В Палате представителей не могут согласовать этот пакет, так как республиканцы предлагают рассматривать вопросы отдельно, а не одним решением.

Как западные союзники помогают Украине — в материале «Ъ» «Краткосрочно требуется».

Леонид Уварчев