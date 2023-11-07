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Коммерсантъ FM
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Президент Польши внес в парламент кандидатуру Моравецкого на пост премьера

Президент Польши Анджей Дуда внес в сейм (парламент) кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра. Он является действующим главой правительства.

«После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому. Этим самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства»,— сказал господин Дуда в телеобращении (цитата по «РИА Новости»).

На прошедших 15 октября парламентских выборах правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) победила, набрав 35,38% голосов. При этом она потеряла большинство в парламенте — такой результат не позволит получить большинство мест и затруднит самостоятельное формирование правительства. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском, которая набрала 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%). Явка была рекордной — 71,99%.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Дональд Туск пришел исправить».

Эрдни Кагалтынов

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