Москва пошла по ресторанам

Посещаемость ресторанов Москвы, остававшаяся с начала 2023 года ниже прошлогодних показателей, в сентябре—октябре начала расти. Число заказов год к году увеличилось на 8%, а выручка — на 17%, что участники рынка связывают с благоприятной погодой и возвращением части уехавших в 2022 году потребителей. Фиксируется прирост трафика и по всей стране. Рестораторы ждут сохранения тренда и готовятся к расширению бизнеса, хотя видят сохраняющуюся приверженность потребителей к экономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Число заказов в ресторанах Москвы, снижавшееся с начала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года, начало расти с 18 сентября, следует из данных Focus Technologies. По оценкам аналитиков, с 18 сентября по 22 октября 2023 года показатель вырос на 8% год к году, выручка — на 17%, средний чек — на 8%. С 2 января по 17 сентября трафик был ниже прошлогоднего на 5%.

Тренд подтверждают в Tinkoff Data. По подсчетам компании, количество трансакций в ресторанах Москвы с 18 сентября по 22 октября выросло на 8% год к году, а с января по середину сентября показатель оставался ниже прошлогоднего на 1%. Число заказов в заведениях общепита по всей России с 18 сентября по 22 октября увеличилось на 11% год к году, а в предыдущие месяцы года, согласно Tinkoff Data, рост был на уровне 7%.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров и представитель сети «Хочу Пури» говорят, что в их заведениях была динамика, которую зафиксировали в Focus Technologies. Во «Вкусно — и точка» также отметили положительную динамику в сентябре—октябре, добавив, что число посетителей в московских заведениях восстановилось до уровня 2021 года. В ресторанах «Якитория» число заказов с 18 сентября по 22 октября 2023 года было на уровне прошлого года, тогда как с начала года по 17 сентября фиксировалось снижение на 5% год к году. В сети «Андерсон» на протяжении всего года число заказов было на 6% меньше год к году, но с 18 сентября отставание сократилось до 4%. В сети Gagawa сообщили, что в октябре число гостей выросло на 32% год к году.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связывает рост трафика в ресторанах на улицах Москвы с необычно хорошей погодой во второй половине сентября, что способствовало притоку горожан и гостей города в культурно-исторические и рекреационные локации. А похолодание в октябре, по его словам, привело к росту посещаемости кафе и ресторанов в торговых центрах. В объектах Москвы Mall Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) с конца сентября по конец октября вырос год к году на 6%, в Санкт-Петербурге — на 10%, подсчитали в Focus Technologies.

Вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Ирина Благовещенская объясняет динамику «обелением» рынка, а также возвращением потребителей, которые покинули страну в прошлом году из-за военных действий на Украине и объявленной частичной мобилизации. Михаил Гончаров считает, что росту посетителей способствует и рост зарплат практически во всех отраслях. А в Gagawa напоминают и об эффекте низкой базы прошлого года.

Но, несмотря на положительную динамику, пока трафик в ресторанах еще далек от значений 2019 года, указывает госпожа Благовещенская. Потребители все еще тщательно следят за собственными расходами, обращают внимание на скидки и спецпредложения, добавляет директор по развитию сети «Якитория» Александр Муратов. В «Андерсоне» подтверждают, что у потребителей все чаще возникают вопросы про возможные бонусы, дополнительные подарки. В «Хочу Пури» говорят о тренде на празднования дней рождений и корпоративов в узком кругу.

Ирина Благовещенская рассчитывает, что восстановление трафика продолжится. У многих рестораторов в связи с этим появились планы на расширение бизнеса, добавляет она. Александр Муратов ждет роста спроса в ноябре—декабре, в том числе и в связи с празднованием Нового года. Интерес к проведению новогодних корпоративов год к году уже вырос на 30–50%, и участники рынка ожидают, что число новогодних событий впервые с 2020 года выйдет на уровень до пандемии (см. “Ъ” от 3 ноября).

Дарья Андрианова