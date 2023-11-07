Нетаньяху допустил часовые паузы для доставки гуманитарных грузов в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC в очередной раз выступил против прекращения огня в секторе Газа. Он допустил наличие «тактических пауз», продолжительностью в один час, чтобы дать возможность доставить в анклав гуманитарные грузы и освободиться отдельным заложникам.

«Что касается тактических маленьких пауз, час здесь, час там. Они у нас и раньше были, я полагаю, что мы проверяем обстоятельства, чтобы дать возможность прибыть товарам, гуманитарным грузам, или нашим отдельным заложникам выйти. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня»,— ответил премьер-министр на вопрос, будет ли в секторе Газа «гуманитарная пауза».

Биньямин Нетаньяху считает, что «гуманитарные паузы» могут помешать военным целям Израиля, усилиям страны по освобождению заложников. На вопрос, готов ли Израиль пойти на прекращение огня, если палестинское движение «Хамас» согласится выдать заложников, премьер ответил утвердительно.

«Гуманитарные паузы» для доставки помощи в сектор Газа предлагает вводить США. 5 ноября президент США Джо Байден ответил утвердительно, на вопрос, удалось ли достичь прогресса по «гуманитарной паузе».

Эрдни Кагалтынов