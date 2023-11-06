МВД Украины: помощник Залужного погиб от неосторожного обращения с боеприпасом

Министерство внутренних дел Украины придерживается версии о том, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом, заявила представитель украинского МВД Марьяна Рева.

«По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом»,— сказала госпожа Рева (цитата по «Страна.ua»).

О гибели помощника господина Залужного Геннадия Чистякова стало известно ранее сегодня, 6 ноября. По словам главкома ВСУ, в одном из подарков ко дню рождения, который получил господин Чистяков, было спрятано взрывное устройство. Ранение получил 13-летний сын помощника главнокомандующего.

Как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на вдову Геннадия Частякова, ее муж принес подарочный пакет с бутылкой алкоголя и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв. По данным источников издания «Страна», подарок, в котором было спрятано взрывное устройство, погибшему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко.

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Эрдни Кагалтынов