Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВД Украины: помощник Залужного погиб от неосторожного обращения с боеприпасом

Министерство внутренних дел Украины придерживается версии о том, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом, заявила представитель украинского МВД Марьяна Рева.

«По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственной оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом»,— сказала госпожа Рева (цитата по «Страна.ua»).

О гибели помощника господина Залужного Геннадия Чистякова стало известно ранее сегодня, 6 ноября. По словам главкома ВСУ, в одном из подарков ко дню рождения, который получил господин Чистяков, было спрятано взрывное устройство. Ранение получил 13-летний сын помощника главнокомандующего.

Как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на вдову Геннадия Частякова, ее муж принес подарочный пакет с бутылкой алкоголя и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв. По данным источников издания «Страна», подарок, в котором было спрятано взрывное устройство, погибшему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко.

Что происходит после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...