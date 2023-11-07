Пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ локализован на площади 22 тыс. кв. м

По состоянию на 9:20 (4:20 мск), пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ локализован на площади 22 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии. На площади 200 кв. м обрушилась кровля.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 00:05 мск. Огонь распространился на стены и крышу ТЦ. Шесть человек, находившихся в здании, покинули его. О пострадавших не сообщается.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул в Telegram, что, несмотря на локализацию пожара, тушение еще не закончено. По его словам, к тушению привлекли 164 человека и 48 единиц техники.

Эрдни Кагалтынов