Главные анонсы 7 ноября
Произойдет окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
На территории Херсонской области устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00 мск.
В ряде районов Донецка на два дня отключат воду из-за аварийной ситуации на водоводе.
Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка.
Планируется заседание совета директоров НПК «Объединенная вагонная компания».
Состоится публикация доклада Банка России о денежно-кредитной политике.
Группа «Позитив» опубликует финрезультаты за третий квартал.
В Гонконге пройдет инвестиционный саммит мировых финансовых лидеров. В мероприятии примут участие финансовые регуляторы и руководители Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Barclays.
Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз россиянам.
КПРФ проведет митинг и возложение венков к Мавзолею Владимира Ленина. Мероприятия приурочены к Дню Октябрьской революции.
В Токио состоится встреча министров иностранных дел стран G7 с участием ЕС.
О событиях недели — в анонсах «Ъ».