Главные анонсы 7 ноября

Произойдет окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

На территории Херсонской области устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00 мск.

В ряде районов Донецка на два дня отключат воду из-за аварийной ситуации на водоводе.

Пройдет пресс-конференция в онлайн-формате президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка.

Планируется заседание совета директоров НПК «Объединенная вагонная компания».

Состоится публикация доклада Банка России о денежно-кредитной политике.

Группа «Позитив» опубликует финрезультаты за третий квартал.

В Гонконге пройдет инвестиционный саммит мировых финансовых лидеров. В мероприятии примут участие финансовые регуляторы и руководители Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, UBS, Barclays.

Шри-Ланка может начать выдачу бесплатных виз россиянам.

КПРФ проведет митинг и возложение венков к Мавзолею Владимира Ленина. Мероприятия приурочены к Дню Октябрьской революции.

В Токио состоится встреча министров иностранных дел стран G7 с участием ЕС.

О событиях недели — в анонсах «Ъ».