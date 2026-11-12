После гибели военного при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге возбуждено дело

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы и криминалисты. Движение в районе взрыва на Колпинском шоссе перекрыто. Судя по опубликованным «Фонтанкой» кадрам, у стоявшего рядом с машиной во время взрыва автобуса выбиты стекла.