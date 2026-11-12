После гибели военного при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по факту убийства военнослужащего при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге, сообщили в ГСУ СКР по городу. По данным «Фонтанки», ЧП произошло на Колпинском шоссе в Шушарах. Взрывное устройство было заложено под днище машины и сдетонировало дистанционно, когда военный выезжал со двора.
Изначально «Фонтанка» писала, что при взрыве пострадал сидевший в автомобиле родственник военнослужащего. Позднее стало известно, что он выходил из дома один. Личность военнослужащего не раскрывается, уточняется лишь, что он полковник.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы и криминалисты. Движение в районе взрыва на Колпинском шоссе перекрыто. Судя по опубликованным «Фонтанкой» кадрам, у стоявшего рядом с машиной во время взрыва автобуса выбиты стекла.