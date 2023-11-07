Частные перевозчики летят на компромисс

По данным “Ъ”, «Уральским авиалиниям» удалось согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Авиакомпания готовится подписать договоры финансового лизинга с подконтрольной Росавиации «НЛК Финанс» на 17 лет, по истечении которых 19 Airbus перейдут в собственность перевозчика. Согласование контрактов с «НЛК Финанс» тянулось с лета, и сейчас сторонам удалось отменить требование о ежегодном переводе до 40% чистой прибыли лизингодателю. За самолеты «Аэрофлота» НЛК расплачивалась из средств ФНБ без таких условий с передачей в оперлизинг, после которого самолеты вернутся лизингодателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Уральские авиалинии», выяснил “Ъ”, сумели согласовать финальные условия лизинговых контрактов на их самолеты, за которые подконтрольная Росавиации «НЛК Финанс» готова заплатить из средств ФНБ иностранным собственникам. По данным источников “Ъ” в отрасли, в ближайшее время перевозчик должен подписать с «НЛК Финанс» договоры финансового лизинга на 19 Airbus на 17 лет. После завершения финлизинга лайнеры перейдут в собственность «Уральских авиалиний». При этом, как уточняют собеседники в правительстве и близкие к Минтрансу, по итогам согласования было отменено одно из самых жестких требований, которое не устраивало перевозчика,— о ежегодном переводе доли чистой прибыли компании в пользу «НЛК Финанс». Как писал “Ъ”, ранее уральцам и чартерной iFly предлагали ежегодно переводить НЛК до 30–40% чистой прибыли (см. “Ъ” от 25 октября).

Единственный, кто до сих пор успешно закрывал сделки по страховому урегулированию,— «Аэрофлот». НСК (в которую входит «НЛК Финанс») рассчиталась за 49 самолетов группы. Средства на сделки были выделены из ФНБ в качестве льготного кредита на 15 лет. Всего на приобретение самолетов было выделено 300 млрд руб., на них помимо «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и iFly также рассчитывает S7, но ее заявка все еще находится на рассмотрении. По данным “Ъ”, «Аэрофлот» получил самолеты в операционный лизинг (по завершении которого самолеты возвращаются лизингодателю) без условий о ежегодном отчислении с чистой прибыли. Частные перевозчики хотели тех же условий, но к ним были выдвинуты требования об обеспечении гарантий.

Сейчас, по словам источника “Ъ” в кабмине, авиакомпании и будущему собственнику удалось достичь «непростого, но взаимного компромисса». Перевозчик должен будет перевести чистую прибыль за прошлый год, 13,4 млрд руб.,— такое требование летом Минтранс установил для перевозчиков, получавших в 2022 году «антисанкционные» субсидии. Кроме того, по его данным, будет скорректирован размер депозита: ранее перевозчиков хотели обязать внести 30–40% от стоимости судна при стандартных 10–20%. Точный размер депозита будет определен в ближайшее время, заверил источник “Ъ”. Также, по его информации, аналогичные проекты контрактов с НЛК были направлены «для согласования и утверждения» в iFly. «Стороны рассчитывают, что контракты будут подписаны до середины ноября»,— указал он.

В Минтрансе и Росавиации на момент публикации “Ъ” не ответили, в авиакомпаниях отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в Минфин и Минэкономики.

Близкий к Минтрансу источник “Ъ” подтвердил, что «стороны выходят на этап подписаний».

При этом он подчеркнул, что временная передача допусков «Уральских авиалиний» на рейсы в ОАЭ, Таиланд, Казахстан и Узбекистан, когда вместо перевозчика их получили «Аэрофлот», Red Wings и «Азимут» (см. “Ъ” от 3 ноября), не была «акцией устрашения или принуждения»: сейчас авиакомпания не выполняет рейсы по данным направлениям. По словам собеседника “Ъ”, регулятор при передаче допусков руководствовался тем, что «Уральские авиалинии», чей флот пока целиком находится в двойной регистрации, летает только в Киргизию и Таджикистан (эти страны, по данным “Ъ”, могли предоставить гарантии сохранности парка). Это было сделано, чтобы предотвратить риски ареста самолетов, не переведенных пока в российскую собственность, заверил он, и при желании перевозчика занять допуски он их получит.

Заявки других перевозчиков на допуски уральцев будут рассмотрены только «в двухдневный срок после подписания авиакомпанией контракта с НЛК и (иностранным.— “Ъ”) лизингодателем».

По другой версии, «Уральские авиалинии» намеревались открыть продажу на ряд направлений и регулятор решил «превентивно предотвратить проблемы с возвратом билетов или пассажиров в случае ареста бортов». При этом сейчас, например, в продаже сохраняются рейсы Москва—Карши (Узбекистан) с 9 декабря. Источник “Ъ” пояснил это готовностью авиакомпании успеть завершить сделки с «НЛК Финанс» в ближайшее время.

Айгуль Абдуллина