Деньги за сообщения о плевках, арест сына председателя муниципалитета и проблемы на старте отопительного сезона
Чем запомнилась неделя 9 — 15 октября: цифры, цитаты и факты
По букве закона
Арестован обвиняемый в даче взятки Виктору Тамарову. Им оказался сын председателя муниципалитета Ярославля.
В Ярославле суд оставил без изменений решение об изъятии акций «ТГК-2».
В Тутаеве прекратили уголовное дело о бойне лосей.
В Рыбинске нашли подростков, испортивших фасады исторических зданий. Власти посчитали, что предварительная сумма ущерба, нанесенная 36 зданиям в Рыбинске, составила 7 млн руб.
Суд снял арест с имущества экс-мэра Рыбинска в связи с выплатой штрафа.
В Ярославле в 12 домах нет отопления, по этому факту прокуратура направила в СК материалы для дачи уголовно-правовой оценки. В Переславле СК уже возбудил уголовное дело о халатности при реконструкции теплосетей, там без отопления остаются более 100 человек.
Отставки и назначения
Главой ярославского фонда капремонта стал Александр Толмачев.
Ярославскую госжилинспекцию возглавила Оксана Гладун.
В Рыбинске нашли временную замену объявленному в розыск Ивану Дубино.
Ярославское министерство спорта снова поменяло руководителя.
Городская и региональная политика
В Ярославской области будут платить за сигналы об антиобщественном поведении. Эти планы вызвали споры ярославцев.
Сотрудникам муниципальных предприятий заплатят 100 тысяч за заключение контракта.
В Ярославле дом Трефолева хотят сдать в аренду НКО на 49 лет.
Ярославский губернатор поручил забирать брошенный лес у собственников.
В Ярославле утвердили место для установки памятника Екатерине II.
Транспорт
«ПАТП-1» в Ярославле распродало 40 автобусов.
Мэрия Ярославля обратится в региональный минтранс из-за жалоб на автобусы.
Цитаты недели
«Трое суток мы живем в каком-то аду, все города бомбят» (Семья из Рыбинска не может выехать из Израиля в Россию, омбудсмены предпринимают все меры для возвращения семьи)
«Этот проект похож на сталинскую историю, когда полстраны сидело, а полстраны писало доносы. Хотя повод здесь гораздо мельче, чем тогда» (Социолог Евгений Голубев об инициативе по введению поощрений за сигналы об административных нарушениях)
Цифры недели
В регионе с января по август 2023 года заявленная потребность работодателей в работниках выросла на 30%.
На срочную службу отправят 900 ярославцев.
Нападающий «Локомотива» оплатил 500 тысяч долга для выезда из страны.
За переименование Ростова в Ростов Великий высказались 13854 человека или 58% жителей города.