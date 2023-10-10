Ярославскую госжилинспекцию возглавила Оксана Гладун

На должность руководителя государственной жилищной инспекции Ярославской области назначили Оксану Гладун. Об этом сообщили в самой инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жилищный надзор Ярославская область//«Вконтакте» Фото: Жилищный надзор Ярославская область//«Вконтакте»

На посту руководителя госпожа Гладун сменила Юрия Болдырева. Новый руководитель госжилинспекции был представлен сегодня зампредом правительства Татьяной Потемкиной.

Оксана Гладун пять лет работала руководителем госжилинспекции Ивановской области, возглавляла правовое управление государственной жилищной инспекции Московской области.

Алла Чижова