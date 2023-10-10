Наплевать на деньги

Правительство Ярославской области планирует ввести награду за сообщения о некоторых административных правонарушениях, которые помогут оштрафовать виновных. Так, гражданам, сообщившим о фактах плевков и справлении естественных надобностей в общественных местах, бросания и складирования мусора вне урн и контейнеров, незаконных объявлений и граффити обещают выплатить 70% от суммы штрафа. По некоторым правонарушением награда может достигать 140 тыс. руб. В правительстве области говорят, что хотят сделать граждан сознательнее, а общественные пространства чище. У идеи есть как сторонники, так и противники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Проект постановления «Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении отдельных административных правонарушений» появился на сайте правительства Ярославской области. Граждане, сообщения которых привели к штрафу за административные правонарушения по статьям о нарушении чистоты, могут получить 70% от суммы штрафа.

«Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев»,— сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно зафиксировать факт нарушения общественного порядка на видео или фото. Затем нужно подать обращение в инспекцию административно-технического надзора (именно она штрафует за плевки, мусор и граффити). Это можно будет сделать как в письменном виде, так и в форме электронного документа. Выплата будет производится, только если штраф выплачен нарушителем.

Вознаграждение может быть как небольшим, так и весьма значительным. За мелкие нарушения (плевание и отправление естественных надобностей в общественных местах) гражданин может быть оштрафован от 1,5 до 5 тыс. руб. По этой статье максимальное вознаграждение сообщившему составит 3,5 тыс. руб.

Более серьезная награда ждет тех, кто поможет привлечь к ответственности должностные либо юридические лица. Статья 17(2) предполагает ответственность за «размещение объявлений, листовок и иной наружной информации, а равно нанесение надписей, рисунков в местах, не отведенных для этих целей». Для физлиц наказание по ней составляет от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 80 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для юрлиц может составить уже 200 тыс. Аналогичное наказание предусмотрено за «сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн».

То есть если гражданин зафиксирует на фото или видео, как юридическое лицо выбрасывает мусор в неустановленном месте, он сможет заработать до 70-140 тыс. руб.

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин назвал идею «абсолютно трезвой и здравой». «Практика поощрения лицу, сообщившему о правонарушении, существует, и закреплять ее на региональном уровне можно. Общество созрело для того, чтобы делать город лучше, чище и уютнее. Мы пытались в Ярославле вводить практику сообщений о парковке на газонах, и отклик был хороший. Люди готовы с нарушителями бороться и предоставлять информацию»,— сказал «Ъ-Ярославль» Олег Ненилин.

Олег Ненилин призывает региональные власти создать удобный интерфейс для сообщений о нарушениях, наподобие «Активного гражданина» в Москве.

«Задача гражданина: увидел человека, который плюет или красит граффити, сфотографировал, чтобы было видно лицо, которое потом можно распознать, этого достаточно. Вопрос вознаграждения — это вопрос дополнительного стимула, пройти мимо или проявить свою гражданскую позицию. У людей будет понимание, что, если он проявит свою позицию, он еще и получит вознаграждение»,— сказал политик.

Между тем у идеи есть и противники. Социолог Евгений Голубев полагает, что награда будет стимулировать практику доносов.

«Мне кажется, что главное все-таки не наказание, а воспитание общественной культуры. Наказывать мы всегда умеем. План по штрафам будут выполнять, иногда не выполнять, иногда перевыполнять. Показательные порки сделают. Мне не нравятся механизмы только те, которые наказывают людей, которые не стимулируют к правильному поведению. Будем стучать, получать деньги — это позитивная практика?»,— сказал «Ъ-Ярославль» руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев.

Чиновники парируют: задачей новой нормы является не наказание, а именно предотвращение нарушений. «Чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше будут его нарушать»,— говорит Татьяна Потемкина.

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков обратил внимание на другую сторону вопроса. Видеосъемку плевков или отправления естественных надобностей бывший сотрудник СОБРа считает «глупостью и перегибом».

«Как ветеран МВД и милиционер считаю, что по тяжким преступлениям такое поощрение должно быть. А по административным? У кого-то больные почки и он вынужден отправить естественные надобности или у человека насморк, и он вынужден сплюнуть где-то на газон — и мы будем его снимать на видео? Глупость, я считаю. Что касается минимальных правонарушений, это перегиб»,— сказал «Ъ-Ярославль» Василий Бобков.

При этом господин Бобков поддерживает идею вознаграждения за обнаружение авторов граффити с рекламой наркотиков или их распространения. Об этой проблеме также говорят в областном правительстве.

«Группа неизвестных на прошлой неделе испортила надписями более двух десятков домов в Рыбинске, в том числе объекты культурного наследия. Мы обязательно установим виновных, но могли бы сделать это гораздо быстрее, если бы кто-то зафиксировал процесс на видео или фото и прислал контрольным органам. Новое постановление поможет нам быстрее навести порядок в регионе. Проявить свою гражданскую позицию можно и сейчас, не дожидаясь введения поощрения»,— сказала зампред правительства области Татьяна Потемкина.

Пока что постановление не подписано, власти говорят, что оно может быть скорректировано.

Антон Голицын