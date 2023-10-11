Суд снял арест с имущества экс-мэра Рыбинска в связи с выплатой штрафа

Рыбинский городской суд снял арест с имущества бывшего мэра города Юрия Ласточкина в связи с выплатой штрафа. Об этом говорится в постановлении рыбинского горсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в октябре 2015 года бывший мэр Рыбинска был приговорен к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 20 млн руб. по делу о получении взятки в особо крупном размере и растрате. В апреле 2022 года Юрий Ласточкин вышел на свободу, но арест, наложенный судом на принадлежащий ему гараж, оставался, так как штраф не был выплачен.

Постановлением от 20 сентября 2023 года Рыбинский городской суд снял арест с гаража Юрия Ласточкина. «Постановлением судебного пристава–исполнителя от 15 августа 2023 года исполнительное производство от 31 декабря 2015 г. в отношении Ласточкина Ю.В. окончено в связи с выплатой штрафа должником в полном объеме — 20 млн руб. Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на имущество Ласточкина, в настоящее время отпали, оснований для дальнейшего применения ареста на гаражный бокс не имеется»,— говорится в постановлении суда.

Алла Чижова