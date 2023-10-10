В Рыбинске нашли подростков, испортивших фасады исторических зданий

Рыбинская полиция установила двух молодых людей 16 и 17 лет, которые подозреваются в нанесении надписей с рекламой нелегального сайта на 20 зданий центра города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Нелегальные граффити появились в ночь на 5 октября. Шесть испорченных надписями зданий являются объектами культурного наследия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

«Сотрудниками полиции установлены двое молодых людей 16 и 17 лет, которые при помощи аэрозольных баллончиков с краской нанесли надписи, содержащие информацию о нелегальном интернет-ресурсе»,— сообщили в УМВД. Молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Власти планируют взыскать ущерб с виновных. Об этом заявляла зампред ярославского правительства Татьяна Потемкина.

Алла Чижова