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В Рыбинске нашли подростков, испортивших фасады исторических зданий

Рыбинская полиция установила двух молодых людей 16 и 17 лет, которые подозреваются в нанесении надписей с рекламой нелегального сайта на 20 зданий центра города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Нелегальные граффити появились в ночь на 5 октября. Шесть испорченных надписями зданий являются объектами культурного наследия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

«Сотрудниками полиции установлены двое молодых людей 16 и 17 лет, которые при помощи аэрозольных баллончиков с краской нанесли надписи, содержащие информацию о нелегальном интернет-ресурсе»,— сообщили в УМВД. Молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Власти планируют взыскать ущерб с виновных. Об этом заявляла зампред ярославского правительства Татьяна Потемкина.

Алла Чижова

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