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В Ярославле без отопления остается тысяча человек

Прокуратура направила в следственный комитет материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки по факту отсутствия отопления в 12 домах Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура установила, что в Ярославле без отопления остаются около 1 тыс. человек. «Температура в квартирах жителей ниже нормативной. Более того, в ряде квартир она составляет 12 градусов»,— сообщили в прокуратуре.

На основании этого прокурор Ярославской области поручил прокуратуре города направить в ярославский СК материалы проверки. Следователи должны оценить, не проявили ли должностные лица мэрии Ярославля и ее структурных подразделений халатность при подготовке к отопительному сезону.

Аналогичные материалы направлены следователям и в отношении теплоснабжающих организаций. В прокуратуре предлагают проверить их действия по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по данным на 10 октября, в Ярославле были не подключены к отоплению 24 многоквартирных дома. Проблемы с подключением жилых домов связаны с устранением дефектов на сетях «ТГК-2». Директор «Ярославских тепловых сетей» ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков сообщил, что Дзержинский, Красноперекопский и Фрунзенский районы подключены на 100%, а неподключенные 24 дома остались в Ленинском и Кировском районах. «До конца недели все работы планируем закончить, отопление дать»,— сказал господин Абабков.

Алла Чижова

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