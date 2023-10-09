В Ярославской области обострилась нехватка работников

В Ярославской области с января по август 2023 года заявленная потребность работодателей в работниках выросла на 30%. Данные о занятости и безработице в регионе за восемь месяцев опубликовал Ярославльстат.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Работник

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В январе 2023 года работодатели заявили в органы службы занятости региона о потребности в 14720 работниках. В августе им требовалось уже 18982 человека, или на 4262 работника больше.

В течение всего года потребность в работниках только росла, наиболее резкий рост произошел в мае —на 1807 человек. В течение 2022 года потребность как росла, так и снижалась, максимум был зафиксирован в июле — 16126 человек.

Антон Голицын