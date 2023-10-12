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Губернатору передали подписи за переименование Ростова

За переименование Ростова в Ростов Великий высказались 13854 человека или 58% жителей города. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Передача подписей о переименовании Ростова

Передача подписей о переименовании Ростова

Фото: Правительство Ярославской области

Передача подписей о переименовании Ростова

Фото: Правительство Ярославской области

Опросные листы в музее-заповеднике «Ростовский кремль» губернатору Михаилу Евраеву передал глава района Андрей Шатский. Губернатор поблагодарил участников движения «За Ростов Великий!», членов общественной палаты города, волонтеров и всех, кто принимал участие в выявлении общественного мнения.

«Мы сделали важный шаг на пути к переименованию Ростова в Ростов Великий. Спасибо огромное всем, кто поддержал это решение»,— сказал Михаил Евраев.

Оргкомитет, сформированный по распоряжению губернатора, продолжит свою работу. Документы по вопросу переименования будут переданы в Ярославскую областную думу. Если дума поддержит инициативу, законопроект о переименовании поступит в Госдуму России.

Михаил Евраев в очередной раз подчеркнул, что процесс переименования будет идти параллельно с изменениями в жизни города: ремонтом дорог, модернизацией коммунальной инфраструктуры, благоустройством и развитием туристической привлекательности одного из древнейших городов России.

Алла Чижова

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