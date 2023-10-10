Мэрия Ярославля обратится в региональный минтранс из-за жалоб на автобусы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле за месяц на 50% выросло число жалоб на общественный транспорт: за сентябрь их поступило 641, что на 212 больше, чем за август. Об этом сообщил руководитель «Центра городского управления» Андрей Дубровский на совещании в мэрии. Мэр Артем Молчанов поручил обратиться с этой проблемой к региональному министерству транспорта.

Наиболее часто жители Ярославля жалуются на несоблюдение расписания и долгое ожидание: 150 таких обращений поступило в отношении маршрутов №4,19,40,49,79,93. На условия проезда в автобусах по маршрутам №4,13,57,68,94 пожаловались 57 человек. В основном они были недовольны грязным салоном, резким движением транспорта и давкой в салоне.

35 обращений поступило на изменение класса и количества автобусов на автобусах, двигающихся по маршрутам №5,93,94С. На хамство со стороны водителей и проезд остановок пожаловался 71 человек, указавших маршруты № 1,11,57,65. Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил обратиться с этими проблемами к региональному минтрансу.

«Давайте составим докладную записку аналитическую в адрес министерства транспорта Ярославской области за моей подписью с предложением провести совещание по вопросам, которые системно возникают в обращениях граждан»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова