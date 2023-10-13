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В Переславле возбуждено дело о халатности при реконструкции теплосетей

В Переславле-Залесском возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Из-за несвоевременного ремонта теплосетей без отопления остаются более 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

В ведомстве рассказали, что на настоящий момент 8 многоквартирных домов в Переславле не подключены к отоплению. Причиной стала ненадлежащая работа концессионера ООО «Городские коммунальные сети», которые не заключили вовремя договоры подряда на ремонт теплосетей.

В результате проверки прокуратура внесла представление и.о. главы городского округа и директору «ГКС» об устранении нарушений. По материалам проверки ярославским СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан), в рамках которого действиям должностных лиц концессионера будет дана уголовно-правовая оценка.

ООО «Городские коммунальные сети» — гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и единая теплоснабжающая организация в Переславле-Залесском. Администрация Переславля-Залесского в начале 2023 года заключила концессионное соглашение с организацией на 25 лет. «ГКС» меняет сети в городе, при этом получая от населения коммунальные платежи.

Алла Чижова

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