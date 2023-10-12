Ярославский омбудсмен: семья из Рыбинска не может выехать из Израиля

Семья из Рыбинска, мать и ребенок, не могут вернуться в Россию из Израиля из-за начавшейся войны. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился к федеральному омбудсмену с просьбой оказать помощь в возвращении семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

В сообщении ярославского омбудсмена говорится, что Алена Куликовская и 22-летний сын Сергей не могут вернуться в Россию из города Бат-Ям, расположенном в пригороде Тель-Авива. В Израиль они приехали в онкологическую клинику для обследования сына, несколько лет назад там он лечился от острого лимфобластного лейкоза. Остановились в арендованной квартире.

К 8 октября обследование планировалось закончить и вернуться в Россию. Но 7 октября, как сообщает «Ъ», началась война между Израилем и движением «Хамас». Утром 9 октября Алена Куликовская написала в соцсетях: «Трое суток мы живем в каком-то аду, все города бомбят. Я трое суток звоню в израильское посольство, в наше российское в Израиле, отправила обращение на несколько почт — в ответ тишина. Нас игнорируют».

Женщина сообщила господину Бабуркину, что денег на аренду квартиры и билеты в Россию не хватает. И если с оплатой жилья до 12 октября семье помогли русскоязычные жители Израиля, то стоимость двух билетов на самолет в Россию достигает 330 тыс. руб. Поэтому женщина с ребенком не могут вернуться.

«Ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в возвращении из Израиля на родину жителей Рыбинска Алены Куликовской и ее сына Сергея Куликовского»,— сообщили в аппарате уполномоченного.

Алла Чижова