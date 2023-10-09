Главой ярославского фонда капремонта стал Александр Толмачев

Исполняющим обязанности директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области стал Александр Толмачев. Об этом сообщается на сайте фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минэнергетики Коми Фото: Пресс-служба минэнергетики Коми

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 22 июня обязанности руководителя фонда исполняла заместитель директора Елена Козлова. Она сменила на этой должности Дмитрия Сухого, который проработал всего один месяц. Господин Сухой сменил Романа Гайнутдинова, работавшего на этом посту с 2019 года.

Последним и.о. директора был Алексей Григорьев с 26 июля. С 7 октября он стал первым заместителем директора, а Александр Толмачев стал главой ярославского фонда капремонта.

С июля 2018 года Александр Толмачев исполнял обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Коми. В 2019 году он стал полноценным руководителем. Окончил Сыктывкарский государственный университет, имеет два высших образования – экономическое и юридическое.

Алла Чижова