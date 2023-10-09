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Главой ярославского фонда капремонта стал Александр Толмачев

Исполняющим обязанности директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области стал Александр Толмачев. Об этом сообщается на сайте фонда.

Фото: Пресс-служба минэнергетики Коми

Фото: Пресс-служба минэнергетики Коми

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 22 июня обязанности руководителя фонда исполняла заместитель директора Елена Козлова. Она сменила на этой должности Дмитрия Сухого, который проработал всего один месяц. Господин Сухой сменил Романа Гайнутдинова, работавшего на этом посту с 2019 года.

Последним и.о. директора был Алексей Григорьев с 26 июля. С 7 октября он стал первым заместителем директора, а Александр Толмачев стал главой ярославского фонда капремонта.

С июля 2018 года Александр Толмачев исполнял обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Коми. В 2019 году он стал полноценным руководителем. Окончил Сыктывкарский государственный университет, имеет два высших образования – экономическое и юридическое.

Алла Чижова

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