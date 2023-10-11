«На мой взгляд, этот проект похож на сталинскую историю, когда полстраны сидело, а полстраны писало доносы. Хотя повод здесь гораздо мельче, чем тогда. Определенное количество людей, которые будут писать, обязательно найдется. Бдительные бабушки на скамеечках всегда смотрят, блюдут и кому надо, донесут нужную информацию.

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Евгений Голубев



Но я не очень понимаю, как дальше будет работать административный механизм. Они получили видеоматериалы, как они должны установить, где живет этот человек, который плюнул в общественном месте? Как установить его личность? Одно дело, это когда камеры с видеофиксацией личности, как в Москве, но другое, когда нужно будет проводить дополнительные действия для выявления нарушителя. Я не верю в эффективность этого механизма. У нас, условно говоря, каждый первый мусорит на улице, каждый второй плюется, каждый тридцатый рисует граффити.

Если даже бдительные граждане будут фиксировать все, то как обработать такой массив данных инспекции? Например, будут тысячи заявлений, кого они реально смогут привлечь к административной ответственности? Двух-трех человек?

И мне кажется, что главное все-таки не наказание, а воспитание общественной культуры. Наказывать мы всегда умеем. План по штрафам будут выполнять, иногда не выполнять, иногда перевыполнять. Показательные порки сделают. А где привитие культурных практик для того, чтобы люди этого не делали?

Мне всегда не нравятся механизмы только те, которые наказывают людей, которые не стимулируют к правильному поведению. Будем стучать, получать деньги — это позитивная практика?

Я еще могу поверить в ситуацию с граффити. Там, где портят общественные места дурацкими рисунками. Но мне больше нравится практика западных городов, когда доверяют художникам унылое общественное пространство превратить в интересные места. А у нас теперь будут бороться со всеми и только наказаниями, а не возможностью дать самовыразиться народу. Поймают четырех хулиганов, но после этого граффити не перестанут рисовать. Запретный плод сладок. Родители заплатят штраф, и все.

А по мусору и плевкам я вообще не верю в этот механизм. По-моему, это какая-то пиаровская история. Она идет от губернатора, который пытается всеми правдами и неправдами превратить наш город в образцово-культурный по образу и подобию Санкт-Петербурга.

Но тут история другая: формирование культурной общности занимает десятилетия, а то и сотни лет.

Вы не можете одним законодательным актом запретить всем плеваться, мусорить и рисовать граффити — это нереально. Нужно вести длительную культурную работу по воспитанию человека. Здесь все начинается с семьи. Глубокое заблуждение думать, что одним актом можно из некультурных людей сделать культурных.

Давайте вспомним другую проблему — раздельного сбора мусора. Когда мусорный оператор «Хартия» заходил в наш регион, они пытались привить культуру сортировки отходов. Ничего у них не получилось, оказалось, что наскоком эту проблему не решить. Нужно долго воспитывать население, чтобы оно привыкло разделять мусор, нужно организовывать отдельные контейнеры вблизи домохозяйств, нужно убеждать в правильности такого подхода. Эта проблема гораздо более серьезная, чем эти плевки, мелкий мусор и граффити. Если тогда попытались что-то сделать и не получилось, то по более мелкому поводу тем более не получится ничего. Это кампанейщина. А если это кампанейщина, то перспектив и результата не будет. Будет всплеск, а потом откат».

Руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Егений Голубев.

записала Алла Чижова