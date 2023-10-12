Нападающий «Локомотива» оплатил 500 тысяч долга для выезда из страны

Нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив» оплатил 500 тыс. руб. долга за ДТП, чтобы выехать на игру в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК "Локомотив" Фото: Пресс-служба ХК "Локомотив"

В пресс-службе судебных приставов рассказали, что игрок хоккейного клуба стал виновником ДТП, в котором пострадал другой автомобиль. Страховая компания выплатила пострадавшему только 200 тыс. руб., хотя ремонт автомобиля обошелся в 900 тыс. руб. Тогда пострадавший обратился в суд и тот обязал хоккеиста выплатить ему оставшуюся часть материального ущерба — 543 тыс. руб.

Судебные приставы получили решение суда и наложили ограничительные меры. На деньги с расчетных счетов хоккеиста обратили взыскание, также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 38 тыс. руб. Кроме того, нападающему временно ограничили выезд из России.

«Наложенный судебными приставами запрет на выезд из РФ исключал возможность участия спортсмена в предстоящем матче в Казахстане. Для того, чтобы продолжить выступать за родной клуб и не пропустить очередной матч в рамках регулярного чемпионата, спортсмен оплатил остаток долга в полном объеме»,— сообщили в пресс-службе УФССП.

Судебные приставы сняли ограничение на выезд, теперь хоккеист сможет сыграть завтра на матче с ХК «Барыс» в Астане.

Алла Чижова