В Ярославле утвердили место для установки памятника Екатерине II

В Ярославле памятник императрице Екатерине II установят на пересечении Андропова с Революционной. Общую высоту памятника решили уменьшить. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии со ссылкой на главного архитектора города Артема Цымбалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Градостроительный совет Ярославля Фото: Градостроительный совет Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что идею установки памятника императрице в Ярославле предложил Союз архитекторов России в начале этого года. Ее поддержали мэр Артем Молчанов и градостроительный совет Ярославля, но уже тогда члены совета высказали сомнение по поводу высоты памятника.

Общая высота монумента по первоначальному плану составляла 7,7 м, скульптура императрицы высотой 3,8 м стояла на основании такой же высоты. Сегодня «Ъ-Ярославль» в мэрии сообщили, что высоту постамента уменьшили с 3,8 до 1,3 м.

«Градостроительный совет определил, что надо изменить высоту монумента. Она не соответствовала масштабу застройки. После исправления городской совет согласовал, то есть уменьшили высоту постамента. Место установки осталось то же»,— цитирует мэрия господина Цымбалова.

Алла Чижова