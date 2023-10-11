Вандалы заплатят 7 млн за порчу фасадов исторических зданий в Рыбинске

В Ярославской области власти посчитали, что предварительная сумма ущерба, нанесенная 36 зданиям в Рыбинске, составила 7 млн руб. Эти средства взыщут с виновников появления на исторических зданиях города надписей о нелегальном интернет-ресурсе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что нелегальные граффити появились в ночь на 5 октября. Семь испорченных надписями зданий являются объектами культурного наследия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Двум несовершеннолетним подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщила зампред правительства Татьяна Потемкина, собственники зданий подадут гражданские иски о возмещении ущерба. Их рассмотрят вместе с вынесением приговора по делу.

«Исходя из судебной практики, в подобных случаях к ущербу относят стоимость покраски фасада всего здания, а не отдельной его поврежденной части. В случаях же, когда граффити нанесено на объект культурного наследия, к стоимости покраски фасада всего здания добавляется стоимость изготовления проекта на работы по сохранению здания-памятника и проведения историко-культурной экспертизы»,— пояснила госпожа Потемкина.

Сейчас правоохранительные органы продолжают расследовать дело, а собственники зданий намерены подать ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых и лиц, несущих за них материальную ответственность. Подозреваемым 16 и 17 лет.

Алла Чижова