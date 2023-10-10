В Тутаеве прекратили уголовное дело о бойне лосей

Тутаевский городской суд прекратил уголовное дело в отношении девяти жителей Ярославской и Московской областей за незаконный расстрел 20 лосей. Каждый из подсудимых заплатит в итоге больше 1 млн руб. за незаконную добычу животных. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Кузенков Фото: Валерий Кузенков

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», загонная охота произошла в лесах под Тутаевом 23 декабря 2022 года. Охотники застрелили 20 лосей, имея разрешение на отстрел всего четырех животных. Организовал охоту председатель правления Тутаевского отделения Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов» Василий Баранов.

Суд решил прекратить уголовное дело в отношении 9 подсудимых в связи с назначением им меры уголовного-правового воздействия в виде судебного штрафа по 400 тыс. руб. каждому. Кроме того, условием для прекращения дела была добровольная выплата нанесенного ущерба департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Каждый заплатил по 746 тыс. руб. и сделал пожертвования в благотворительные фонды.

«Судом конфискованы и переданы в криминалистическую коллекцию оружия и патронов ЭКЦ УМВД России по Ярославской области семь охотничьих карабинов, в Управление Росгвардии по Ярославской области передано одно охотничье ружье»,— рассказали в облсуде.

Алла Чижова