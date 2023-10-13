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В Рыбинске нашли временную замену объявленному в розыск Ивану Дубино

Сейчас функции заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству Ивана Дубино, объявленного в федеральный розыск по обвинению в получении взятки, выполняет заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов. Об этом глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил в ходе эфира радио «Рыбинск-40».

Алишер Рустамов

Алишер Рустамов

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Алишер Рустамов

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Иван Дубино занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и муниципального жилищного контроля.

«У нас есть штатная ситуация, когда заместителя заменяет другой заместитель. В данном случае зама по городскому хозяйству заменяет зам по строительству Алишер Рустамов. Очень профессиональный человек и система продолжает работать качественно и без сбоев»,— сказал господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что директор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров был арестован, а заместитель главы администрации Иван Дубино скрылся и объявлен в розыск. Они обвиняются в получении взяток от подрядчика при реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей Рыбинска с финансированием 800 млн руб, выделенных из федерального бюджета. В даче взятки обвиняется сын председателя муниципалитета Ярославля Михаил Калинин.

Алла Чижова

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