Ярославское министерство спорта снова поменяло руководителя

Исполняющим обязанности министра спорта и молодежной политики Ярославской области стал Денис Салтыков. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Господин Салтыков уже приступил к работе, хотя информация на сайте органов исполнительной власти региона пока не обновлена. На официальном ресурсе и.о. министра спорта и молодежной политики значится Ольга Станишевская, назначенная на этот пост в конце августа 2023 года.

По данным источника «Ъ-Ярославль», Денис Салтыков ранее работал в Подмосковье. По информации с сайта министерства физической культуры и спорта Московской области, он был начальником организационного управления. В подмосковном министерстве не подтвердили и не опровергли информацию об уходе с поста господина Салтыкова.

Алла Чижова