Ярославский губернатор поручил забирать брошенный лес у собственников

В Ярославской области у собственников заберут лес, оставленный в несанкционированных для хранения местах. Губернатор Михаил Евраев дал поручение зампреду правительства Денису Хохрякову организовать централизованный вывоз такого леса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Евраев рассказал, что ему жалуются жители региона на лес, складированный заготовителями в несанкционированных местах. Губернатор поручил проверять такие сообщения и, если место хранения леса неофициальное, увозить его.

По мнению губернатора, вся древесина, оставленная в несанкционированных местах, считается брошенной, а собственник потом может обратиться в министерство лесного хозяйства.

«Заодно разберемся, почему человек ведет незаконную предпринимательскую деятельность, нелегально использует площадь для хранения своего леса»,— сказал губернатор.

Алла Чижова