Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский губернатор поручил забирать брошенный лес у собственников

В Ярославской области у собственников заберут лес, оставленный в несанкционированных для хранения местах. Губернатор Михаил Евраев дал поручение зампреду правительства Денису Хохрякову организовать централизованный вывоз такого леса.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Евраев рассказал, что ему жалуются жители региона на лес, складированный заготовителями в несанкционированных местах. Губернатор поручил проверять такие сообщения и, если место хранения леса неофициальное, увозить его.

По мнению губернатора, вся древесина, оставленная в несанкционированных местах, считается брошенной, а собственник потом может обратиться в министерство лесного хозяйства.

«Заодно разберемся, почему человек ведет незаконную предпринимательскую деятельность, нелегально использует площадь для хранения своего леса»,— сказал губернатор.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...