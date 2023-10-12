В Ярославле дом Трефолева хотят сдать в аренду НКО на 49 лет

Мэрия Ярославля начала сбор заявок от социально-ориентированных НКО для участия в конкурсе на право аренды помещений дома на улице Трефолева, 12. Сообщение размещено на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых

Фото: мэрия Ярославля Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых

Фото: мэрия Ярославля

Городские власти планируют сдать в аренду помещения общей площадью 1,3 тыс. кв.м. сроком на 49 лет. Начальная цена договора составляет 2 млн 352 тыс. руб. в год. «Ъ-Ярославль» сообщал, что объект культурного наследия «Дом доходный Кожина – Волковых – Ильина – Власьевых» (в котором жил поэт, писатель, краевед Леонид Трефолев), неоднократно пытались продать. В последний раз аукцион был объявлен в феврале 2023 года, но желающих приобрести объект за 19,2 млн руб. не нашлось.

Как сообщал в июне председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин, есть некоммерческая организация, которая готова отремонтировать объект и организовать там аллею музеев. Тогда речь шла о передаче в безвозмездное пользование, так как здание находится в аварийном состоянии.

Победителя конкурса, если он будет, объявят 1 ноября.

Антон Голицын