В Ярославской области будут платить за сигналы об антиобщественном поведении

В Ярославской области планируется принять документ, который позволит жителям получать выплаты за сообщения об антиобщественном поведении, таком как плевки, отправление естественных нужд, выброс мусора и незаконная расклейка объявлений. Это следует из подготовленного проекта постановления регионального правительства «Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие в выявлении отдельных административных правонарушений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Вознаграждение планируется выплачивать за помощь в выявлении нарушений по трем статьям областного КоАП: отправление естественных надобностей, плевание в общественных местах; нарушение порядка размещения наружной информации; сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн. Размер денежного вознаграждения составит 70% от суммы, взысканной по постановлению об административном правонарушении.

«Нередко граждане становятся свидетелями совершения указанных правонарушений, но не принимают мер по их предотвращению. В целях стимулирования граждан информировать органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17, 172 и частями 5, 6 статьи 252 Закона области № 100-з, о совершении лицами указанных правонарушений разработан порядок выплаты денежного вознаграждения»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Выплаты будут носить заявительный характер. Авторы постановления подчеркивают, что сейчас указанные правонарушения выявляются в ходе рейдов должностных лиц с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

Антон Голицын