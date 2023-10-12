В даче взятки Тамарову обвиняется сын председателя муниципалитета Ярославля

Михаил Калинин, арестованный сегодня по обвинению в даче взятки первому заместителю главы Рыбинска Ивану Дубино и директору «Рыбинской генерации» Виктору Тамарову, является сыном председателя муниципалитета Ярославля Сергея Калинина. Об этом сообщает портал «YarNews».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня суд арестовал до 9 декабря главного инженера строительной организации Михаила Калинина. В следственном комитете сообщили, что в отношении инженера возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в виде денег в особо крупном размере). По версии следствия, Михаил Калинин дал заместителю генерального директора МУП «Теплоэнерго» Виктору Тамарову и лицам из администрации городского округа Рыбинск, которых еще устанавливают, взятку за содействие в своевременной и беспрепятственной приемке работ и общее покровительство. По данным источника «Ъ-Ярославль», господин Калинин являлся главным инженером ООО «СевЗапРазвитие».

По данным картотеки «Ъ», господин Калинин был генеральным директором (2016 год) и управляющим (2018 и 2021 год) ООО «Специализированный застройщик «Центр энергетического строительства и монтажа» (ЦЭСиМ). Сейчас организация является банкротом. Также Михаил Калинин является бенефициаром ООО «КМС-КОНСАЛТИНГ».

Алла Чижова