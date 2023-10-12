Арестован обвиняемый в даче взятки Виктору Тамарову

Рыбинский горсуд арестовал главного инженера строительной организации Михаила Калинина, который обвиняется в даче взятки первому заместителю мэра Ивану Дубино, директору «Рыбинской генерации» Виктору Тамарову и другим должностным лицам администрации Рыбинска. Об этом сообщили в пресс-службах областного суда и СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

В следственном комитете сообщили, что в отношении инженера возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в виде денег в особо крупном размере). По версии следствия, Михаил Калинин дал заместителю генерального директора МУП «Теплоэнерго» Виктору Тамарову и лицам из администрации городского округа Рыбинск, которых еще устанавливают, взятку за содействие в своевременной и беспрепятственной приемке работ и общее покровительство. По данным источника «Ъ-Ярославль», господин Калинин являлся главным инженером ООО «СевЗапРазвитие».

Рыбинский горсуд по ходатайству следствия избрал Михаилу Калинину меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», Виктор Тамаров был арестован, а Иван Дубино скрылся и объявлен в розыск. Они обвиняются в получении взяток от подрядчика при реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей Рыбинска с финансированием 800 млн руб, выделенных из федерального бюджета. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По данным источника «Ъ», сумма взятки составила 3 млн руб.

Алла Чижова