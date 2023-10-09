«ПАТП-1» в Ярославле распродало 40 автобусов

АО «ПАТП-1» города Ярославля продало 40 автобусов из 207 находящихся на балансе предприятия. Об этом сообщил директор АО «Яргорэлектротранс» и АО «ПАТП-1» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Господин Пырлог пояснил, что всего на балансе предприятия находились 207 автобусов, из которых 35 не принадлежали предприятию. 40 автобусов было продано, еще 20 сдали в аренду. Как сообщал «Ъ-Ярославль», сейчас предприятие оказывает услуги заказных перевозок, для которых используется 28 автобусов.

«Мы готовы продать хоть завтра все. Вопрос: найдется ли покупатель? Конкурсные процедуры, которые были, на них никто не заявился. Будут желающие купить, мы с радостью готовы продать все разом, но, к сожалению, пока их не очень много. Уже дали объявления везде, где возможно, проводятся конкурсные процедуры. Все, что необходимо, мы делаем. Но некоторых пугает сама конкурсная процедура, а мы по-другому не можем»,— сказал господин Пырлог.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что АО «ПАТП-1» города Ярославля выставило на продажу свои автобусы, всего 14 лотов. От продажи всех автобусов предприятие могло выручить 40 млн руб., но аукционы не состоялись из-за отсутствия поданных заявок.

С 1 апреля «ПАТП-1» перестало обслуживать 23 автобусных маршрута в Ярославле. «ПАТП-1» планируется присоединить к другому предприятию мэрии — АО «ЯрГЭТ».

Алла Чижова