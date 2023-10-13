В Ярославле суд оставил без изменений решение об изъятии акций «ТГК-2»

Ярославский областной суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы ответчиков на решение Ленинского суда об изъятии акций ПАО «ТГК-2» в пользу государства и оставил их без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ленинский суд Ярославля по иску генпрокуратуры решил обратить более 80% акций «ТГК-2», принадлежащих разным владельцам, в пользу государства. Истец заявил, что компания приносила коррупционный доход своему настоящему владельцу — бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву, сейчас объявленному в розыск. Ответчиками выступали Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО «Корес инвест», Леонида Лебедева и ООО «Долговое агентство», которое является дочерним предприятием ПАО «ТГК-2».

Сегодня Ярославский облсуд рассмотрел жалобы ответчиков и решил оставить решение суда без изменений.

«Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и оставил без изменения решение Ленинского районного суда, которым исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворено, 83% акций ПАО «ТГК-2» обращены в доход Российской Федерации. Решение вступило в законную силу»,— сообщили в суде.

Представитель ответчика ООО «Корес Инвест» сообщил «Ъ-Ярославль», что продолжит обжаловать решение суда.

Алла Чижова