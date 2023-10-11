На срочную службу отправят 900 ярославцев

В ходе осенней призывной кампании на службу отправят 900 человек из Ярославской области, что на 250 человек больше, чем прошлой осенью. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Отправки начнутся 17 октября. Для прохождения службы призывников в основном направят в Центральный федеральный округ, но будут и те, кого направят в воздушно-десантные войска, расположенные в Омской области.

Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев отметил, что молодых людей не отправят в зону СВО. Он также пояснил, что призывные комиссии учитывают пожелания призывников по направлению службы, но выбирают в соответствии с состоянием здоровья, уровнем образования, наличием подготовки.

В регионе сформированы областная призывная комиссия, которую возглавляет губернатор, и 21 комиссия в городах и муниципальных образованиях.

Алла Чижова