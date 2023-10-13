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Татьяна Москалькова поможет семье из Рыбинска выехать из Израиля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что предприняты все возможные меры для возвращения рыбинской семьи из Израиля в Россию. Об этом госпожа Москалькова написала в своем телеграм-канале.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился к госпоже Москальковой с просьбой оказать помощь в возвращении из Израиля на родину жителей Рыбинска Алены Куликовской и ее сына Сергея Куликовского. В Израиль они приезжали в онкологическую клинику, а уехать не могут из-за роста цен на билеты на фоне начавшейся войны.

Татьяна Москалькова сообщила, что совместно с Министерством иностранных дел России предприняты все возможные меры для возвращения семьи в Россию. «С учетом дополнительных обстоятельств вопрос должен решиться положительно. Надеемся на скорое возвращение мамы с сыном домой»,— написала госпожа Москалькова.

«Сегодня днем стало известно, что благодаря принятым разносторонним организационным мерам и активным действиям со стороны самой Алены, изыскана возможность для скорого возвращения семьи Куликовских домой»,— написал региональный омбудсмен Сергей Бабуркин.

Алла Чижова

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