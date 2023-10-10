Сотрудникам муниципальных предприятий заплатят 100 тысяч за заключение контракта

В Ярославле муниципальные предприятия ввели стимулирующие выплаты для своих сотрудников за заключение контракта о прохождении воинской службы. Размер выплаты составит 100 тыс. руб. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Генеральный директор АО «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог пояснил, что эти выплаты являются дополнительными ко всем остальным. «Кроме того, за сотрудниками, заключившими контракт, закрепляется рабочее место на предприятии на время прохождения воинской службы»,— добавил господин Пырлог.

В мэрии отметили, что эти выплаты могут получить сотрудники не только АО «Яргорэлектротранс», но и других муниципальных предприятий: АО «Яргортеплоэнерго», «Ярославские ЭнергоСистемы», «Ярославльзаказчик», «Горстройзаказчик», «Волна», «Вознесенский», «Спецслужба по вопросам похоронного дела», «Центр» и «Ярославльлифт», МУП «Дирекция парков культуры и отдыха Ярославля», «Ярмарки Дзержинского района» и «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству».

Алла Чижова