Представитель «Хамаса» назвал причины нападения на Израиль и цели движения

Высокопоставленный представитель «Хамаса» Али Бараке заявил, что палестинское движение ожидало большего сопротивления от Израиля во время атаки 7 октября. Он отверг информацию о причастности к планированию Ирана или шиитской группировки «Хезболла». По словам господина Бараке, в операции «Хамаса» приняли участие только 2 тыс. боевиков из 40 тыс., которые находятся в секторе Газа. В интервью Associated Press господин Бараке перечислил причины нападения на Израиль — это ряд действий правительства за последний год.

Представитель палестинского движения рассказал, что нападение планировали примерно полдюжины командиров в секторе Газа и даже ближайшие союзники не были оповещены об этом. Он отверг информацию The Wall Street Journal о том, что нападение планировалось вместе с Ираном на встречах в Бейруте. Господин Бараке утверждает, что военное и политическое руководство «Хамаса» не посещало ливанскую столицу на прошлой неделе.

Али Бараке подтвердил, что раньше Иран и «Хезболла» помогали палестинскому движению. Однако, по его словам, «Хамас» с 2014 года сам производит ракеты и обучает своих бойцов.

Представитель движения также опроверг предположение, что нападение было направлено на срыв усилий США по нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. По его словам, причиной стали действия израильского правительства в течение последнего года, в том числе «провокационные визиты в святые места Иерусалима» и усиление давления на палестинских заключенных. «Хамас», по его словам, также предполагал, что Израиль готовился убить руководство движения.

Как утверждает Бараке, даже в самом «Хамасе» были шокированы масштабами операции. Движение ожидало, что Израиль «предотвратит или ограничит» нападение. «Мы были удивлены таким большим коллапсом. Мы планировали добиться некоторых успехов, взять пленных для обмена. Эта армия была бумажным тигром»,— сказал господин Бараке. Как отмечает AP, его слова опровергаются фактом широкомасштабного нападения «Хамаса» с участием около 1 тыс. боевиков по суше, морю и с использованием мотопарапланах.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев