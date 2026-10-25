Вратарь «Урала» Селихов забил прямым ударом со штрафного в матче Первой лиги
Голкипер екатеринбургского «Урала» Александр Селихов принес своей команде победу в выездном матче 15-го тура Первой лиги против «Челябинска», забив прямым ударом со штрафного. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Александр Селихов отличился на 87-й минуте. До ворот было около 23 метров, мяч попал в левый верхний угол. После игры Селихов сравнил себя с Рожерио Сени — бразильским вратарем-рекордсменом, забившим за карьеру 131 гол. Сени был штатным пенальтистом «Гремио», а также нередко бил штрафные.
О том, как было принято решение доверить стандарт вратарю, после игры рассказал главный тренер «Урала» Сергей Юран. «Он (Селихов — ''Ъ'') на меня вопросительно посмотрел перед штрафным, а я принял решение. Целенаправленно на тренировках не нарабатывали, но после окончания тренировки они бьют штрафные, и Саша тоже часто бил», — передает слова специалиста «Чемпионат».
«Я часто наблюдаю, как и кто исполняет штрафные. У Селихова залетает с этой точки. Мы иногда в шутку перебрасывались, он спрашивал: ''Николаич, на игре дадите разок пробить?'' Я ему говорил: ''Саш, занимайся своим делом. Ты лови мячи, а забивать должны другие''. Мы посмеялись, но сегодня нужно было принять решение», — добавил Юран.
Кроме Селихова за «Урал» голами отметились Бертран Фурье и Итало. Единственный мяч «Челябинска» на счету Рамазана Гаджимурадова.
«Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками в 15 матчах. «Челябинск» за столько же встреч набрал 15 баллов и располагается на 12-й строчке.