Вратарь «Урала» Селихов забил прямым ударом со штрафного в матче Первой лиги

«Я часто наблюдаю, как и кто исполняет штрафные. У Селихова залетает с этой точки. Мы иногда в шутку перебрасывались, он спрашивал: ''Николаич, на игре дадите разок пробить?'' Я ему говорил: ''Саш, занимайся своим делом. Ты лови мячи, а забивать должны другие''. Мы посмеялись, но сегодня нужно было принять решение», — добавил Юран.