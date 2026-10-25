Полиция Франции арестовала более 1,3 тысяч человек на протестах за выходные
Во время акций протеста, проходивших во Франции 24 октября, полиция арестовала более 1,3 тыс. человек. В столкновениях с протестующими пострадали 53 сотрудника полиции. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные МВД Франции.
Демонстрации прошли в нескольких крупных городах Франции, в том числе в Париже, Марселе, Бордо, Тулузе и Туре. По данным Всеобщей конфедерации труда, на улицы вышло около 800 тыс. человек, передает France 24. За время протестов 24 октября полиция получила сообщения о 75 пожарах. Более 20 магазинов были разгромлены. Всего МВД Франции за выходные насчитало более 280 публичных акций, в том числе демонстраций и собраний.
МВД Франции возбудило несколько дел, отмечает AFP. Однако подробности об их составе не приводятся. В заявлении МВД также не уточняется количество пострадавших среди протестующих.
Акции протеста начались во Франции в конце сентября. Митингующие выступают против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. Самые крупные демонстрации проходят по выходным, во многих местах протесты перерастают в беспорядки.