400 человек обратились к представительству РФ с просьбой эвакуировать их из Газы

К представительству России в Палестине обратилось около 400 человек с просьбой помочь эвакуироваться из Газы, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Среди них есть белорусы, украинцы и казахи.

«На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Белоруссия, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы»,— сообщила госпожа Зарипова.

По последним данным, число погибших со стороны Израиля составляет около 1 тыс. человек, среди которых есть и граждане России. Палестинский минздрав сообщал о 770 погибших в ходе атак Израиля.

Ранее Алия Зарипова говорила, что решение эвакуировать находящихся в Палестине россиян пока не принято, хотя запросы на возможную эвакуацию в случае ее организации постоянно поступают и фиксируются в посольстве. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что пока не видит необходимости в организованной эвакуации.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Арсений Пушкин