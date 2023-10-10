Член политбюро «Хамаса»: поддерживаются контакты с РФ по вопросу пленных
Палестинское движение «Хамас» поддерживает контакты с Россией по поводу израильских пленных, у которых второе гражданство российское, заявил член политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук. Подробности переговоров он не привел.
«Находятся (среди удерживаемых в секторе Газа человек.— "Ъ") десятки человек с двойным гражданством... У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство»,— сказал господин Абу-Марзук в интервью «Аль-Джазира» (цитата по «РИА Новости»).
Он также назвал «очень достойной» позицию России на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. «Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности»,— сказал представитель «Хамаса».
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа. Число погибших в Израиле превысило 900 человек, в секторе Газа жертвами стали более 600.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Подробности — в материале «Ъ» «Шок без трепета».