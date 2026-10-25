Данные прикроют с воздуха
21 октября Минцифры сообщило о создании штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия», прежде всего БПЛА, с помощью которых были атакованы пять ЦОДов «Яндекса», Сбербанка и VK в разных регионах России. Министерство определило перечень важнейших объектов связи и требования к их защите.
К1 — стратегические объекты, поражение которых может нарушить ключевые государственные функции на срок от часа;
К2 — объекты, обеспечивающие работу экономически или социально важных систем регионального и отраслевого уровня, нарушение которой может продолжаться от четырех часов;
К3 — корпоративные ЦОДы, повреждение которых приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства.
170,8 тысячи рублей
средняя стоимость стойки в Москве во втором квартале, по данным iKS-Consulting