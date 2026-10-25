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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомТелекоммуникации

Данные прикроют с воздуха

ЦОДам подготовили рекомендации по защите от БПЛА
Минцифры утвердило рекомендации по защите от атак беспилотников для участников рынка центров обработки данных (ЦОД). Они включают физическую защиту объектов, резервирование данных и координацию бизнеса с силовыми структурами. Участники рынка оценивают предлагаемые меры как эффективные, отмечая, что их реализация приведет к росту цен на услуги провайдеров примерно на 10% без учета инфляции.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Отраслевой штаб Минцифры утвердил требования к комплексной защите центров обработки данных от беспилотников и других воздушных угроз. Документ (есть у “Ъ”) распространяется на проектируемые, строящиеся и действующие ЦОДы в России независимо от формы собственности и оператора. «Разработка рекомендаций завершена, документ направлен профильным организациям»,— подтвердили в Минцифры, добавив, что сейчас министерство взаимодействует с отраслью для координации действий. Получение документа подтвердили два собеседника “Ъ” на телеком-рынке, два источника на инфраструктурном рынке и собеседник, знакомый с разработкой рекомендаций.

21 октября Минцифры сообщило о создании штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия», прежде всего БПЛА, с помощью которых были атакованы пять ЦОДов «Яндекса», Сбербанка и VK в разных регионах России. Министерство определило перечень важнейших объектов связи и требования к их защите.

Новый документ предусматривает разделение критически важных дата-центров на три категории:

  • К1 — стратегические объекты, поражение которых может нарушить ключевые государственные функции на срок от часа;

  • К2 — объекты, обеспечивающие работу экономически или социально важных систем регионального и отраслевого уровня, нарушение которой может продолжаться от четырех часов;

  • К3 — корпоративные ЦОДы, повреждение которых приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства.

В зависимости от категории предусмотрены требования к удаленности от государственной границы, аэродромов, объектов ТЭКа, крупных транспортных узлов и автомагистралей. Для стратегических ЦОДов предпочтительно подземное, скальное или бункерное размещение, для второй категории допустимы наземные капитальные сооружения, для третьей — обычные наземные здания.
Для действующих ЦОДов предусмотрено снижение заметности с воздуха. Защиту предлагается выстраивать по многоуровневому принципу, сочетая физическое укрепление, радиоэлектронные средства и системы противодействия воздушным угрозам. Конструкции должны обеспечивать сохранность машинных залов, систем охлаждения и электроснабжения при воздействии ударной волны и осколков. Критически важные сервисы предлагается резервировать. Предусмотрены также единый ситуационный центр и взаимодействие операторов ЦОДов с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

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Безопасность каждого объекта требует индивидуального подхода, говорит гендиректор оператора ЦОД ОБИТ Андрей Гук. Для крупного бизнеса решением могут стать небольшие корпоративные ЦОДы, для небольших проектов — мобильные или контейнерные. Однако срок их реализации достигает 6–12 месяцев в зависимости от загрузки производства, уточняет он.
ЦОДы уже вынуждены устанавливать инженерные заграждения и антидроновые сетки, говорит замдиректора центра стратегического анализа ВШССН МГУ Тимофей Воронин. Также необходимо внедрять локальные комплексы радиоэлектронной борьбы и переходить к геораспределенному резервированию, отмечает он.
Рост цен на услуги из-за средств защиты необратим, считают опрошенные “Ъ” эксперты.
На это накладывается рост тарифов на электроэнергию, дефицит оборудования, в том числе графических карт, и высокая ключевая ставка, перечисляет директор по развитию бизнеса K2 Cloud Ренат Сайфутдинов. «Но даже если укрытия, сетки, датчики и дублирование подключений добавят 5–10% к стоимости объекта, это несопоставимо с потерей 87% его стоимости и месяцами простоя»,— напоминает старший инвестиционный директор KAMA FLOW Роман Чустузиан.
«Атомдата», «Яндекс», VK, РТК-ЦОД, Selectel, IXcellerate и Cloud.ru отказались от комментариев. В Сбербанке и MWS на запрос “Ъ” не ответили.
Ника Сизова, Алексей Жабин, Филипп Крупанин
Атаки беспилотников
Рынок компьютеров и дата-центров
Новости IT
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Авторы

  • Алексей Жабин
    Алексей Жабин
    заместитель заведующего отделом
  • Филипп Крупанин
    Филипп Крупанин
    корреспондент
  • Ника Сизова
    Ника Сизова
    старший корреспондент