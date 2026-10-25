Данные прикроют с воздуха

Отраслевой штаб Минцифры утвердил требования к комплексной защите центров обработки данных от беспилотников и других воздушных угроз. Документ (есть у “Ъ”) распространяется на проектируемые, строящиеся и действующие ЦОДы в России независимо от формы собственности и оператора. «Разработка рекомендаций завершена, документ направлен профильным организациям»,— подтвердили в Минцифры, добавив, что сейчас министерство взаимодействует с отраслью для координации действий. Получение документа подтвердили два собеседника “Ъ” на телеком-рынке, два источника на инфраструктурном рынке и собеседник, знакомый с разработкой рекомендаций.