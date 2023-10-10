Ynet: правительство Израиля дополнительно призвало 360 тыс. резервистов

Израильский новостной сайт Ynet сегодня утром, 10 октября, сообщил, что правительство страны одобрило решение о дополнительном призыве 360 тыс. резервистов. Таким решением Кабинет министров удвоил число призванных на службу резервистов, отмечается в сообщении.

В ближайшее время транспортные самолеты армии Израиля будут направлены в страны Европы. Они перевезут в страну тех резервистов, которые решили вернуться и поступить на службу в вооруженные силы, сообщает Ynet. Работа по возвращению резервистов ведется через МИД Израиля.

Накануне ЦАХАЛ сообщил, что за 48 часов после начала войны с «Хамасом» было мобилизовано 300 тыс. резервистов. Газета The Washington Post также писала, что Израиль может начать сухопутную операцию в секторе Газа 10 или 11 октября.

Подробнее об эскалации конфликта — в материале «Палестинский вопрос дошел до точки».

Петр Бузлаев